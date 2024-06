Stand: 25.06.2024 11:59 Uhr Bundesminister Cem Özedemir eröffnet Stoppelmarkt 2024

Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) wird im August den Stoppelmarkt in Vechta eröffnen. Nachdem bereits Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zugesagt hat, ist mit dem Minister für Ernährung und Landwirtschaft ein zweiter Bundespolitiker zu Gast. Bürgermeister Kristian Kater (SPD) und der Marktausschuss überreichten dem Bundesminister die Einladung am Montagabend beim Niedersächsischen Sommerfest in der Landesvertretung in Berlin. Der Stoppelmarkt wird seit 726 Jahren gefeiert und zählt zu den größten Volksfesten in Norddeutschland. In diesem Jahr geht das Fest vom 15. bis zum 20. August.

