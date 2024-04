Kanzler Scholz nimmt Einladung zum Stoppelmarkt in Vechta an Stand: 22.04.2024 18:30 Uhr Der Stoppelmarkt in Vechta hat in diesem Jahr den Bundeskanzler zu Gast: Olaf Scholz (SPD) wird beim traditionellen Montagsempfang am 19. August eine Rede halten - als erster Kanzler.

"Die Zusage unseres Kanzlers ist die größte Wertschätzung für alle Schausteller des Marktes, für die Menschen in der Region und natürlich für unseren Stoppelmarkt", sagte Vechtas Bürgermeister Kristian Kater, der Scholz die Einladung am Montag am Rande der Hannover Messe überreicht hatte. "Ich bin mir zudem sicher, dass diese Nachricht auch in der Region eine Euphorie für den Stoppelmarkt auslösen wird", sagte Kater. Der Kanzler selbst sagte am Montag: "Eine sehr schöne Aufgabe, auf die ich mich riesig freue." Er ist der erste Bundeskanzler, der die Festrede halten wird.

Stoppelmarkt dauert vom 15. bis 20. August

Im vergangenen Jahr hatte der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach diese Aufgabe übernommen. Das traditionelle Volksfest wird in diesem Jahr vom 15. bis 20. August gefeiert. Im vergangenen Jahr kamen rund 800.000 Besucherinnen und Besucher.

