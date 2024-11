Stand: 03.11.2024 17:37 Uhr Bürgermeisterin von Langeoog nimmt Abwahl an

Die parteilose Bürgermeisterin von Langeoog, Heike Horn, nimmt die Abwahl durch den Gemeinderat der Insel an. Das sagte sie dem NDR Niedersachsen am Sonntag. Aus gesundheitlichen Gründen könne sie ihr Amt nicht mehr in vollem Umfang ausüben, so Horn. Damit ist der Weg frei für eine Neuwahl zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Die Inselbürgermeisterin hatte ihren Rücktritt selbst angeboten. Am Dienstag hatte der Gemeinderat daraufhin einstimmig entschieden, ein Abwahlverfahren in Gang zu setzen.

