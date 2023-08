Wangerooge braucht neuen Bürgermeister - Marcel Fangohr hört auf Stand: 31.08.2023 20:46 Uhr Wangerooge muss einen neuen Bürgermeister wählen. Der parteilose Verwaltungschef Marcel Fangohr ist ab Freitag nicht mehr im Amt. Er gab an, auf ein Abwahlverfahren zu verzichten.

Das hat er Sven Ambrosy (SPD), Landrat des Landkreises Friesland, erklärt. Damit sei Fangohr automatisch nicht mehr länger Bürgermeister der Insel Wangerooge, sagte Ambrosy dem NDR Niedersachsen am Donnerstagabend. Der Gemeinderat hatte Fangohr in der vergangenen Woche das Misstrauen ausgesprochen und das Abwahlverfahren auf den Weg gebracht. Die Entscheidung Fangohrs kommt praktisch einem Rücktritt gleich. Zuerst hatte die Nordwest-Zeitung (NWZ) über den Vorgang berichtet.

Wangerooge muss neuen Bürgermeister wählen

Bei einem Abwahlverfahren hätten die Insulaner über die Zukunft Fangohrs als Bürgermeister entschieden. Innerhalb der kommenden vier Monate hätte das Verfahren auf den Weg gebracht werden müssen. Hätten mindestens 25 Prozent der Wahlberechtigten dafür gestimmt, wäre der Bürgermeister abgewählt worden. Mit dem Verzicht auf das Verfahren, müssen die Wähler nun nicht mehr an die Urne. Ambrosy erklärte, er habe Hochachtung vor dem Schritt Fangohrs. Besonders auch davor, dass Rat und Bürgermeister die Sache nicht haben eskalieren lassen. Der stellvertretende Bürgermeister Rüdiger Mann (SPD) sagte, Fangohr habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht.

Kritik an Personalführung und Kommunikation

Rieka Beween, die allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters, wird von Freitag an die Amtsgeschäfte übernehmen. Innerhalb der kommenden sechs Monaten muss es Neuwahlen auf der Nordseeinsel geben. Fangohr war seit knapp fünf Jahren im Amt. Vor etwa drei Wochen hatte der Gemeinderat bekanntgegeben, den Bürgermeister absetzen zu wollen. Laut Gemeinderat gab es schon länger Probleme bei der Zusammenarbeit. So gab es Kritik an der Personalführung und der internen Kommunikation. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit war nach Angaben der Ratsfraktionen nicht mehr möglich.