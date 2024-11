Langeoog ohne Bürgermeisterin: Horn nimmt Abwahl an Stand: 04.11.2024 11:55 Uhr Die parteilose Bürgermeisterin von Langeoog, Heike Horn, nimmt die Abwahl durch den Gemeinderat der Ostfriesischen Insel an. Damit macht sie den Weg frei für Neuwahlen.

Das sagte Horn dem NDR Niedersachsen am Sonntag. Das Amt des Bürgermeisters auf der Insel ist damit nicht mehr besetzt. Bei der kommenden Ratssitzung soll ein Termin für eine Neuwahl beschlossen werden. Wann die Sitzung stattfindet, steht derzeit noch nicht fest.

Horn hatte Abwahl selbst vorgeschlagen

Horn hatte das Amt der Inselbürgermeisterin 2019 angetreten. Anfang Oktober hatte sie dem Gemeinderat und der Verwaltung mitgeteilt, das Amt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in vollem Umfang ausüben zu können. Wegen der absehbaren Einschränkungen in ihrer Arbeit schlug sie selbst die Abwahl vor. Am vergangenen Dienstag hatte der Gemeinderat daraufhin einstimmig entschieden, ein Abwahlverfahren in Gang zu setzen. Ohne Horns Zustimmung hätten die Bürger in den nächsten vier Monaten über die Abwahl entscheiden müssen.

Ähnlicher Fall auf Wangerooge

Einen ähnlichen Fall hatte es im vergangenen Jahr auf der Insel Wangerooge gegeben. Der Gemeinderat hatte dem parteilosen Bürgermeister Marcel Fangohr das Misstrauen ausgesprochen und ein Abwahlverfahren auf den Weg gebracht. Fangohr trat daraufhin freiwillig ab. Bis heute hat Wangerooge keinen neuen hauptamtlichen Bürgermeister gewählt.

