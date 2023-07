Brennender Autofrachter: Abschleppen verzögert sich Stand: 29.07.2023 22:35 Uhr Der brennende Autofrachter "Fremantle Highway" soll in Richtung der Insel Schiermonnikoog gezogen werden. Die Aktion, die eigentlich am Sonnabend beginnen sollte, wurde allerdings verschoben - aus Sicherheitsgründen.

"Aufgrund des aktuellen Südwestwinds ist ein Schleppen des Schiffes derzeit nicht möglich", teilte Rijkswaterstaat (RWS), die niederländische Behörde, die für den Unterhalt der Schifffahrtswege verantwortlich ist, am Samstagabend mit. Der Rauch des Brandes werde während des gesamten Schleppbetriebs über den Schlepper gezogen. "Wenn also das Bergungsunternehmen jetzt mit dem Abschleppen beginnt, ist dies nicht ohne Risiken und die Sicherheit und Gesundheit der Besatzung steht immer an erster Stelle", schrieb die Behörde weiter. Der Wind wird RWS zufolge in den nächsten Tagen weiterhin aus Südwesten wehen. Der Beginn des Abschleppens der "Fremantle Highway" zum neuen temporären Standort könne daher noch mehrere Tage dauern. Bis dahin bleibe das Schiff an seiner aktuellen Position.

Schleppvorgang soll bis zu 14 Stunden dauern

Zuvor hatte die Behörde mitgeteilt, der neue Ankerplatz solle sicherer sein. "Es werden keine direkten Folgen für die Watttmeerinseln und ihre Bewohner und Natur erwartet", sagte er. Auf der weiter östlich gelegenen Wattenmeerinsel Schiermonnikoog ist man besorgt. "Wir halten uns auf dem Laufenden und den Atem an", twitterte Bürgermeisterin Ineke van Gent am Samstag. Die Behörden hätten aber versichert, dass der Transport gut begleitet werde. Der Schleppvorgang dauert laut Küstenwache voraussichtlich zwischen 12 und 14 Stunden. Die Wasserbehörde versicherte, dass alles getan werde, um Schäden zu verhindern. Der Frachter soll rund 16 Kilometer nördlich der Insel liegen, bis ein Hafen gefunden ist.

Spezialkräfte konnten erstmals ans Bord des Autofrachters

Das Feuer auf dem Frachter war am Freitag deutlich kleiner geworden, wie die Küstenwache mitteilte. Auch der Rauch und die Temperatur gingen zurück, sodass vier Spezialisten an Bord gehen konnten, um die neue Schleppverbindung zu befestigen. Dadurch sei es möglich, den Autofrachter an einen sichereren Ort zu ziehen. Das Schiff lasse sich nun leichter bewegen und unter Kontrolle halten.

Gefahr noch nicht vorbei

Die Situation sei deutlich entspannter, aber die Gefahr keinesfalls vorbei, sagte Peter Andryszak von der Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste am Samstag. Das sei erst dann der Fall, wenn das Schiff ohne Feuer in einem Hafen liege, wo man eventuell auslaufendes Öl besser auffangen könne. Ähnlich sieht man das auf Borkum. Das Nachlassen des Feuers sei eine gute Nachricht, aber die Gefahr noch nicht vorbei, sagte Eldert Sleeboem (Die Grünen), Ratsherr der Stadt. "Ich bin noch immer sehr beunruhigt. Ich mag mir nicht vorstellen, was passiert, wenn das Schweröl austritt und unsere Strände und das Wattenmeer erreicht." Und dann seien da noch Rauch, Feinstaub und giftige Kunststoffdämpfe. Auch die niederländische Küstenwache hatte am Freitag betont, dass es für eine Entwarnung zu früh sei und das Feuer auch wieder größer werden könnte.

500 Elektroautos an Bord

Das Frachtschiff ist laut Reederei mit 3.783 Autos beladen. 500 davon seien Elektroautos, berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP. Anfangs war von 25 Elektroautos die Rede gewesen. Die "Fremantle Highway" war in der Nacht zu Mittwoch vor der niederländischen Insel Ameland in Brand geraten. Eines der E-Autos soll explodiert sein, wie Rettungskräfte im Funkverkehr mitgeteilt haben. Die Brandursache ist unbekannt. Die Arbeiten gestalten sich laut niederländischer Küstenwache schwierig. Nach Ausbruch des Brandes in der Nacht zu Mittwoch war ein Großteil der 23-köpfigen Besatzung der "Fremantle Highway" per Hubschrauber in Sicherheit gebracht worden. Sieben Besatzungsmitglieder waren zuvor von Bord gesprungen - etwa 30 Meter in der Tiefe. Wie aus dem Funkverkehr hervorgeht, verletzten sie sich dabei. Ein Mann starb auf einem Rettungsboot.

