Stand: 10.05.2024 10:46 Uhr Fahrgast wirft Flasche und verletzt sechsjährigen Jungen im Bus

In einem Linienbus in Tarmstedt im Landkreis Rotenburg ist ein sechsjähriger Junge verletzt worden, als ein Fahrgast randalierte. Der 30-Jährige pöbelte während der Fahrt am Donnerstag zunächst andere Passagiere an und sang laut, wie die Polizei Rotenburg mitteilte. Der Busfahrer bat ihn, das zu unterlassen. Da der 30-Jährige sich nicht daran hielt, habe er aussteigen müssen. Vermutlich aus Wut soll er dann eine Glasflasche durch die noch geöffnete Tür des Busses geworfen haben. Sie schlug im Businneren gegen eine Glasscheibe, so die Polizei. Der sechsjährige Junge saß in der Nähe und wurde am Auge verletzt.

