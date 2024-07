Stand: 05.07.2024 09:55 Uhr Bremerhaven: Unternehmen bauen Windkraft-Energiestationen

Die Unternehmen Rönner, Zech und Lürssen gründen eine gemeinsame Gesellschaft für den Bau von Energiestationen für Hochsee-Windparks. Sie soll Lloyd Energy heißen und ihren Sitz auf der Lloyd-Werft in Bremerhaven haben, berichtet Radio Bremen. Der Bau der Plattformen, auf denen in den Windparks erzeugter Strom für das Leitungsnetz umgewandelt wird, ist ein Milliardenprojekt. Eine Anlage wiegt bis zu 30.000 Tonnen. Die Unternehmen hoffen auf eine Auftragserteilung in zwei Jahren. Der Bremer Senat und der Bund wollen das Projekt mit sogenannten Ausfallbürgschaften absichern.

Weitere Informationen Wie läuft der Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland? Solaranlagen boomen, die Windkraft steckt in Schwierigkeiten. Aktuelle Daten zeigen, wie es um die Energiewende steht. (05.07.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.07.2024 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Windenergie Strom Energiewende Offshore Energie