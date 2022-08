Bremerhaven: Niedrigwasser vorüber - Leuchtturm steht noch

Stand: 18.08.2022 14:20 Uhr

In Bremerhaven ist in der Nacht zu Donnerstag ein Teil der Nordmole abgesackt. Der Leuchtturm an der Einfahrt zur Geeste - das Wahrzeichen der Stadt - steht seitdem schief.