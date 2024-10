Stand: 22.10.2024 12:31 Uhr Bankdaten in Bremen gestohlen: Polizei sucht mit Fotos nach Betrügern

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Bremen suchen mit Hilfe von Fotos nach zwei mutmaßlichen Betrügern. Diese werden verdächtigt, im Sommer 2023 die Daten von Bankkarten durch sogenanntes Skimming gestohlen zu haben. Mit dieser Methode lesen Betrüger an Bankautomaten Kredit- oder Girokarten aus und erstellen mit den Daten eine Kopie der Bankkarte. Wie die Polizei mitteilte, nutzten die Betrüger in Bremen offenbar die kopierten Bankkarten und hoben höhere Geldbeträge ab. Dabei wurden Bilder von den bislang unbekannten Männern gemacht. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Angaben zu den beiden Männern machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0421) 36 23 888 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min