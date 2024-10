Stand: 17.10.2024 19:25 Uhr Brand in Geisterbahn: Ermittler schließen technischen Defekt aus

Der Brand in der Geisterbahn auf dem Gallimarkt in Leer in Ostfriesland ist laut Staatsanwaltschaft nicht durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Unklar sei noch, ob es sich um Brandstiftung handelt oder ob das Feuer andere Gründe hatte, etwa einen Unfall. Am Sonntag hatte sich eine der Gruselfiguren in der Geisterbahn entzündet. Zwölf Menschen wurden verletzt. Drei davon mussten im Krankenhaus behandelt werden.

