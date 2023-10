Gallimarkt in Leer: Besucherandrang und Hunderte Tiere

Stand: 15.10.2023 16:49 Uhr

Der 515. Gallimarkt ist mit einem verkaufsoffenen Sonntag zu Ende gegangen. An fünf Tagen wurde in Leer in Ostfriesland auf dem Traditionsfest Vieh gehandelt und gefeiert.