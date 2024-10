Ermittler bestätigen: Gruselfigur setzte Geisterbahn in Brand Stand: 14.10.2024 12:30 Uhr Nach dem Brand in einer Geisterbahn auf dem Gallimarkt in Leer haben Brandermittler die Ursache geklärt: Eine Gruselfigur fing offenbar Feuer und setzte Requisiten in Brand. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Die Geisterbahn "Zombie" musste am Sonntag evakuiert werden, weil dort das Feuer ausgebrochen war. Die Staatsanwaltschaft Aurich hat die Ermittlungen übernommen. Seit Montagmorgen sind die Kriminalpolizei und Brandermittler vor Ort, um sich einen Überblick zu verschaffen. Bei der Untersuchung konnten die Ermittler den Brand rekonstruieren: Eine Gruselfigur, die den Besuchern vor die Bahn springt, hatte sich demnach entzündet. Auch Umhänge in unmittlebarer Nähe hätten Feuer gefangen, so die Ermittler.

Elf Verletzte, drei mit Rauchvergiftung im Krankenhaus

Bei dem Brand auf dem Gallimarkt wurden laut Polizei elf Menschen verletzt, drei von ihnen wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Da die Requisiten aus Kunststoff bestanden, entwickelte sich durch das Feuer starker Rauch. Unter den Verletzten sind mindestens vier Mitarbeitende, die Rauchvergiftungen davontrugen, sowie eine Person, die einen Schock erlitt. Die Betreiber der Geisterbahn hätten die Besucher schnell in sichere Bereiche gebracht, hieß es von der Polizei. Über Seitenausgänge seien sie schließlich evakuiert worden. Innerhalb von sieben Minuten habe die Feuerwehr alle Personen ins Freie gebracht, das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Feuerwehr Leer geht davon aus, dass die drei Verletzten, die im Krankenhaus behandelt werden, Ende der Woche entlassen werden können.

Der Gallimarkt lief in den anderen Teilen des Marktes auch nach dem Unfall bis zum Abend weiter. Die Schadenshöhe ist bisher unbekannt.

