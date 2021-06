Brand auf Boot: Skipper per Helikopter aus Nordsee gerettet Stand: 12.06.2021 13:50 Uhr Seenotretter haben einen 68-Jährigen aus der Nordsee gezogen, nachdem seine Motoryacht Feuer gefangen hatte. Durch Zufall war ein Hubschrauber im Einsatz und konnte den Skipper schnell erreichen.

Der Mann hatte es vor dem Sprung ins Wasser noch geschafft, einen Notruf abzusetzen. Das teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Sonnabend mit. Zwei Rettungsschiffe seien darauf hin von Fedderwardersiel und von Bremerhaven ausgelaufen.

Rettungshubschrauber wegen Fehlalarms in der Luft

Ausschlaggebend für die erfolgreiche Rettung erwies sich laut DGzRS jedoch ein Fehlalarm. So sei zuvor fälschlich vor Wilhelmshaven ein abtreibender Schwimmer gemeldet worden, weswegen der Hubschrauber "Wiking Rescue 1" im Einsatz gewesen sei. Diese Maschine war noch in der Luft und konnte deshalb innerhalb von zehn Minuten das neue Einsatzgebiet erreichen, so die DGzRS weiter. Dort habe die Besatzung den Mann im Wasser treiben sehen.

Skipper in Klinik versorgt, Polizei untersucht Yacht

Der Skipper sei von einem Helfer per Rettungsschlinge aus dem 13 Grad kühlen Wasser an Bord des Hubschraubers gezogen, dort medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus geflogen worden. Die Yacht sei ausgebrannt und wurde zunächst ins Schlepptau genommen, versank jedoch schließlich. Die Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven ermittelt nun die Ursache für das Feuer.

