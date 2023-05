Boot kentert: Seenotretter helfen zwei Seglern aus Lebensgefahr Stand: 04.05.2023 08:42 Uhr Zwischen den Inseln Juist und Norderney ist ein Segelboot gekentert, zwei Segler gerieten in akute Lebensgefahr. Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) eilten zu Hilfe.

Den Mayday-Ruf empfingen die Seenotretter der Station Norderney am Mittwochabend gegen 18 Uhr. Die Retter brachen sofort mit dem Seenotrettungskreuzer "Hans Hackmack" zu dem havarierten Seegelboot auf, das auf eine Sandbank aufgelaufen und von der Brandung überspült worden war. Ein Mann und eine Frau waren mit dem Boot unterwegs. Sie befanden sich laut DGzRS in akuter Lebensgefahr.

Schiffbrüchige rutschen von gekentertem Boot ins Wasser

Ein Fischkutter und zwei Fähren, die in unmittelbarer Nähe waren, boten sofort ihre Hilfe an. Allerdings hatten sie zu viel Tiefgang, um zu den Schiffbrüchigen zu gelangen. Diese befanden sich in einer misslichen Lage. Die Rettungsinsel hatte sich wegen des Seegangs sofort losgerissen, so dass sich die Schiffbrüchigen nur auf ihr gekentertes Boot retten konnten. Wenige Minuten bevor die "Hans Hackmack" bei den Schiffbrüchigen eintraf, konnten sie sich nicht länger auf ihrem Boot halten und rutschten ins Wasser.

Seenotretter befreien Segler aus Notlage

Trotz der starken Strömung gelang es dem Mann und der Frau, in der Nähe des Wracks im Wasser zu bleiben, bis die Seenotretter bei ihnen eintrafen. Den Rettern zogen die unter Schock stehenden Schiffbrüchigen an Bord. Die Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven ermittelt, wie es zu der Havarie kommen konnte.

