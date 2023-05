Stand: 02.05.2023 07:32 Uhr Wilhelmshaven: Seenotretter befreien zwei Schiffe aus Seenot

Die freiwilligen Seenotretter der Station Wilhelmshaven haben am Sonntag zwei Schiffe aus Seenot gerettet. Zunächst mussten sie laut der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) einer dänischen Motorjacht mit Wassereinbruch helfen. Die Seenotretter pumpten das Wasser aus der Jacht und schleppten den Havaristen samit der zweiköpfigen Besatzung sicher nach Wilhelmshaven. Am späten Abend mussten die Seenotretter dann eine Segeljacht befreien, die sich im Vareler Tief festgefahren hatte. Bei Hochwasser am Maifeiertag brachten sie das Boot mit dem Skipper nach Varel.

