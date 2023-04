Stand: 03.04.2023 11:11 Uhr Bombendrohung bei Treffen von Computerspielern in Brake

Am Wochenende hat es in Brake (Landkreis Wesermarsch) eine Bombendrohung gegeben. Sie richtete sich gegen eine LAN-Party in einer Sporthalle. Rund 180 Teilnehmer hatten sich dort am Samstagabend zum Computerspielen getroffen. Die Polizei evakuierte die Halle und sperrte sie weiträumig ab. Kräfte des THW und des DRK versorgten die Teilnehmer in einer nahegelegenen Unterkunft. Sprengstoffexperten durchsuchten anschließend mit Hunden die Halle und gaben dann am frühen Sonntagmorgen Entwarnung. Es wurde keine Bombe gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass keine tatsächliche Gefahr bestanden hat. Es seien bisher keine Hinweise eingegangen, sagte ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen. Sie ermittelt gegen Unbekannt.

