Bitumen bei Lkw-Unfall ausgelaufen: A28 bis morgen dicht Stand: 29.09.2021 11:19 Uhr Noch immer blockiert ein umgekippter Lkw die A28 bei Hude in beide Richtungen. Der Sattelzug hatte Bitumen verloren, dieses muss von den Fahrbahn entfernt werden. Die Autobahn bleibt gesperrt.

Der Lkw hatte in den frühen Morgenstunden die Mittelschutzplanke auf der A28 im Landkreis Oldenburg durchbrochen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Aber die Aufräumarbeiten werden voraussichtlich noch mindestens bis morgen dauern. Denn der Lkw hatte 25 Tonnen Bitumen geladen - und dieser flüssige Fahrbahnbelag verteilte sich auf der Autobahn und wurde kalt und hart.

Lkw soll zuerst geborgen werden

Das Bitumen hatte sich in Fahrtrichtung Bremen vor allem auf den Seitenstreifen ergossen - auf einer Länge von etwa 50 Metern. Nun soll zunächst ein Spezialunternehmen den Lkw bergen, der immer noch quer über der Mittelleitplanke hängt und auf beide Fahrbahnseiten ragt. Die Autobahn zwischen Hatten und Hude bleibt in dieser Zeit komplett gesperrt. Erst am Nachmittag könnte die Fahrbahn nach Oldenburg zumindest einspurig freigegeben werden.

Bitumen-Schicht muss abgefräst werden

Nach der Bergung des Lkw kann die Autobahnmeisterei Oldenburg die Fahrbahn in Richtung Bremen reinigen. Die Bitumen-Schicht muss aufwendig abgefräst werden. Ein Sprecher der Autobahnmeisterei sprach von Millimeterarbeit. Denn die darunterliegende Fahrbahn dürfe nicht beschädigt werden.

Kilometerlange Staus auf A28

Die Polizei rät Verkehrsteilnehmenden dazu, die Unglücksstelle weiträumig zu umfahren und die A1 und die A29 zu nutzen. Seit heute Morgen staut sich der Verkehr auf der A28 in beiden Richtungen kilometerlang. Im Berufsverkehr hatte es am Morgen laut Polizei ein Verkehrschaos gegeben, insbesondere rund um Oldenburg. Auch jetzt sind die Ausweichstrecken überfüllt. Im Feierabendverkehr könnte sich die Situation noch einmal zuspitzen.

