Stand: 06.04.2023 19:13 Uhr Betrugsversuch scheitert: 85-Jährige trickst Trickbetrüger aus

Ein 85 Jahre alte Frau aus Stuhr (Landkreis Diepholz) hat zwei Trickbetrüger ausgetrickst. Wie die Polizei Diepholz mitteilte, hatte die Frau einen Anruf erhalten. Der Anrufer habe sich als Polizist ausgegeben und die Frau vor einem angeblich geplanten Einbruch in ihr Haus gewarnt. Sie solle Schmuck und rund 15.000 Euro Bargeld in einer Tüte verpackt vor ihre Haustür legen, hieß es. Die 85-Jährige informierte die Polizei. Die Fahnder schmiedeten mit der Frau einen Plan, um die Betrüger zu fassen. Die Frau ging zum Schein auf die Forderung des Anrufers ein und stellte eine Tüte vor ihre Tür. Als zwei 26 und 33 Jahre alte Männer die Beute abholen wollten, schnappte die Falle zu. Die Fahnder nahmen die Männer fest. Einer sitzt in Untersuchungshaft.

Weitere Informationen Falscher Polizist: Taxifahrer bewahrt 83-Jährigen vor Betrug Der Wolfsburger sollte 25.000 Euro überweisen, weil sein Sohn angeblich einen tödlichen Unfall verursacht hatte. (24.03.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.04.2023 | 13:30 Uhr