Stand: 01.11.2021 10:10 Uhr Behörden informieren Bürger über Vertiefung der Weser

Bürgerinnen und Bürger können sich jetzt an den Plänen zur Weservertiefung beteiligen. Das Wasser- und Schifffahrtsamt informiert dazu an zehn Tagen in Bremerhaven und Elsfleth. An den Gesprächen, die Teil des Planungsverfahrens sind, können jeweils 25 Personen teilnehmen. Die Weser soll vertieft werden, damit große Schiffe mit mehr Tiefgang Bremerhaven und Brake anlaufen können. Umweltschützer befürchten große ökologische Schäden durch ein erneutes Ausbaggern der Weser.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.11.2021 | 10:00 Uhr