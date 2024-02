Stand: 20.02.2024 09:34 Uhr Bauernproteste: Trecker blockieren Edeka-Zentrallager Neuenkruge

Landwirte und Unterstützer haben am Montagabend das Zentrallager der Edeka-Genossenschaft in Neuenkruge (Landkreis Ammerland) blockiert. Laut Polizei fuhren die Protestierenden ohne vorherige Anmeldung der Aktion ab 19 Uhr mit schließlich rund 50 Fahrzeugen vor - darunter einige Trecker. Damit stellten sie sich vor die Zufahrten des Zentrallagers. Mitarbeitende und einige Lkw durften laut Polizei passieren, Auslieferungsfahrzeuge nicht. Die Blockade blieb friedlich und wurde gegen 22.30 Uhr von den Protestierenden beendet. Hintergrund soll laut Polizei eine Einigung bei einem ähnlichen Protest an einem anderem Zentrallager in Lauenau im Landkreis Schaumburg gewesen sein. Details sind bisher nicht bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 20.02.2024 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lebensmittelindustrie Landwirtschaft