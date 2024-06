Stand: 02.06.2024 16:16 Uhr Jugendliche verursachen E-Scooter-Unfall: Frau schwer verletzt

In Nordenham (Landkreis Wesermarsch) ist eine 30 Jahre alte Fußgängerin bei einem Unfall mit einem E-Scooter schwer verletzt worden. Zwei Mädchen im Alter von 13 und 15 Jahren seien am Samstagabend in der Innenstadt unerlaubt zu zweit auf dem E-Scooter unterwegs gewesen, so die Polizei. In der Nähe der Fußgängerzone fuhren die beiden gegen einen Bordstein und verloren das Gleichgewicht. Dabei stießen sie gegen die Fußgängerin; diese stürzte und erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Die 30-Jährige kam ins Krankenhaus. Gegen die beiden Jugendlichen werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Außerdem bestehe der Verdacht, dass der E-Scooter technisch manipuliert gewesen sei und zu schnell fahren konnte. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete an, das Fahrzeug zu beschlagnahmen.

