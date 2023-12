Stand: 14.12.2023 09:19 Uhr Bau von Offshore-Windpark "Borkum Riffgrund 3" gestartet

Der Windpark-Betreiber Ørsted hat mit den Bauarbeiten für den neuen Windpark "Borkum Riffgrund 3" begonnen. Das erste von 83 Fundamenten sei gesetzt worden, teilte das Unternehmen mit. Der neue Windpark soll bis 2025 rund 72 Kilometer vor der niedersächsischen Küste errichtet werden und wird Ørsted zufolge der bislang größte Offshore-Windpark in der deutschen Nordsee. Große Teile des produzierten Stroms sollen in die Dekarbonisierung der Industrie gehen, teilt das dänische Unternehmen mit. Insgesamt soll der Windpark eine Kapazität von 913 Megawatt erreichen. Zusammen mit dem Offshore-Windpark "Gode Wind 3" vor Norderney könnten insgesamt umgerechnet rund 1,2 Millionen deutsche Haushalte mit grünem Strom versorgt werden, so das Unternehmen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Windenergie Offshore Energie