Stand: 28.11.2023 19:32 Uhr Barßel: Vogelgrippe in Putenmast ausgebrochen

In einem Putenbetrieb in Barßel (Landkreis Cloppenburg) ist die Vogelgrippe ausgebrochen. Der Erreger H5N1 sei nachgewiesen und vom Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) amtlich bestätigt worden, teilte der Landkreis am Dienstag mit. Die rund 24.000 Puten in dem Betrieb würden tierschutzgerecht getötet, hieß es. Erst in der Vorwoche waren Vogelgrippe-Fälle in zwei deutschen Geflügelhöfen in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern sowie einem in Dänemark nahe der deutschen Grenze bekannt geworden. Die Vogelgrippe taucht seit Jahren immer wieder in Deutschland auf, sie wird durch Wildvögel eingeschleppt und verbreitet. Sie kann große wirtschaftliche Schäden verursachen: Ist ein Bestand von der hochansteckenden Variante befallen, werden in der Regel alle Tiere dort getötet. Zum Schutz vor dem Erreger hat der Landkreis Cloppenburg eine Sperrzone mit einem Radius von drei Kilometern festgelegt. Dazu komme eine Überwachungszone mit einem Radius von zehn Kilometern um den Putenbetrieb.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.11.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Massentierhaltung