Stand: 22.11.2023 15:14 Uhr Geflügelpest im Landkreis Cuxhaven - Sperrzone eingerichtet

In einer Privathaltung an der Wurster Nordseeküste ist die Geflügelpest nachgewiesen worden. Nach Angaben des Landkreises Cuxhaven sind entsprechend zwei Sperrzonen eingerichtet worden. Das Virus sei für Haus- und Wildgeflügel hochansteckend. Da aktuell Zugvögel unterwegs sind, bestehe generell ein erhöhtes Eintragsrisiko für alle Geflügelbetriebe. Bereits Ende Oktober war im Landkreis Cuxhaven eine mildere Variante der Vogelgrippe in einem Großbetrieb festgestellt worden.

Weitere Informationen Vogelgrippe im Kreis Cuxhaven: 39.000 Tiere betroffen Bei dem Virus soll es sich um eine milde Variante handeln. Ob die Tiere getötet werden müssen, ist nicht bekannt. (30.10.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.11.2023 | 15:00 Uhr