Stand: 26.01.2021 15:14 Uhr Banküberfall in Augustfehn: Mutmaßlicher Täter gefasst

Ein Banküberfall in Augustfehn (Landkreis Ammerland) im Sommer 2019 ist aufgeklärt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat Haftbefehl gegen einen 48-jährigen Bremer erlassen. Beim Überfall hatte er zwei Bankangestellte mit einer Schusswaffe bedroht und mehrere Tausend Euro erbeutet. Mittäter war mutmaßlich ein 33-Jähriger. Er soll die Sparkasse in Augustfehn zuvor beim Wechseln von Kleingeld ausspioniert haben. Er sitzt bereits wegen anderer Straftaten in Haft.

