Bahn bietet im Sommer zusätzliche Züge zur Küste an Stand: 12.05.2021 16:58 Uhr Während des Sommers will die Deutsche Bahn zusätzliche Intercity-Züge zur ostfriesischen Küste auf die Gleise bringen. Das Unternehmen antwortet damit auf den Trend zum Urlaub im eigenen Land.

Ohne Umstieg und schneller an die Nordseeküste kommen - gerade für Menschen aus Hessen oder Westfalen soll das einfacher möglich sein. Erstmalig fährt dazu in den Sommermonaten ein IC von Frankfurt über Siegen und Hamm nach Emden und nach Norddeich Mole, wie die Bahn nun mitteilte. Auch in Gegenrichtung soll ein zusätzlicher Intercity verkehren. Weil die Reiselust der Deutschen "ungebrochen" sei, setze die Bahn in diesem Sommer so viele zusätzliche Züge in Urlaubsregionen ein, wie nie zuvor, sagte Bahn-Fernverkehrschef Michael Peterson.

"Sommerzüge" fahren bald ganzjährig

Dazu soll es mehrere bislang saisonal bestehende Intercity-Verbindungen an die ostfriesische Küste künftig ganzjährig geben. Beginnen will die Bahn damit ab Herbst. Ab dem 11. September ersetzen außerdem drei neue ICE-Verbindungen die bisherigen Intercity-Züge auf der Strecke von NRW nach Ostfriesland. Auch in den Wintermonaten können Reisende so häufiger und schneller an die Küste reisen können.

