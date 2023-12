Stand: 13.12.2023 07:52 Uhr Neue Fangquote: Nordseefischer dürfen wieder mehr fischen

Die EU-Fischereiminister haben sich für viele Fischarten in der Nordsee auf eine deutliche Anhebung der Fangquoten im kommenden Jahr geeinigt. Angehoben werden die Fangmengen der für Deutschland besonders wichtigen Bestände Hering, Kabeljau, Seelachs, Schellfisch und Scholle. Beim Schellfisch fällt die Quote 66 Prozent höher aus, beim Hering steigt die Quote im kommenden Jahr um 30 Prozent und beim Kabeljau um zwölf Prozent. Die Hochseefischer aus Cuxhaven freuen sich darüber, denn Kabeljau und Seelachs seien ihre wichtigsten Fischarten. Auch die erhöhten Fangquoten für Schollen seien für die niedersächsischen Küstenfischer wichtig. Der Deutsche Fischereiverband begrüßt die Einigung, er sieht darin das Ergebnis nachhaltiger Bewirtschaftung der vergangenen Jahre. Die Deutsche Umwelthilfe nannte die Nordsee-Fangquoten dagegen völlig unzureichend für den Schutz wichtiger Fischpopulationen. Die Kabeljau-Menge liege deutlich über der wissenschaftlichen Empfehlung, heißt es von der Umwelthilfe.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.12.2023 | 07:30 Uhr