Stand: 31.03.2023 08:58 Uhr Autofahrer kollidiert mit Pferd und wird schwer verletzt

In der Nähe von Osterholz-Scharmbeck (Landkreis Osterholz) hat ein Autofahrer mit seinem Wagen ein Pferd erfasst. Der 51-Jährige wurde bei der Kollision am Donnerstagnachmittag schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Pferd starb bei dem Unfall. Den Angaben zufolge soll es plötzlich auf die Straße gelaufen sein. Ersten Erkenntnissen zufolge war es angebunden, hatte sich aber von seinem Strick gelöst.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 31.03.2023 | 09:30 Uhr