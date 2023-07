Stand: 01.07.2023 11:49 Uhr Autofahrer fährt auf Flucht vor Polizeikontrolle ein Kind an

In Cloppenburg hat am Freitag ein 27-Jähriger ein Kind angefahren, als er sich einer Polizeikontrolle entziehen wollte. Das Kind erlitt leichte Verletzungen. Zwei weitere Kinder konnten den Angaben zufolge in letzter Sekunde zur Seite springen. Der Mann konnte schließlich in einer Sackgasse gestoppt werden. Er soll keinen Führerschein besitzen und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen zum Unfall. Hinweise werden unter der Telefonnummer (04471) 186 00 entgegengenommen.

