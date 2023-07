Auto stürzt in Oldenburg aus Parkhaus - Fahrerin stirbt Stand: 01.07.2023 11:04 Uhr In Oldenburg ist eine Autofahrerin mit ihrem Wagen aus dem vierten Geschoss eines Parkhauses am Rand der Fußgängerzone gestürzt. Die 81-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Nach Angaben der Polizei hatte die Frau gegen 11 Uhr mit ihrem Wagen auf dem Parkdeck rangiert. Aus bisher ungeklärten Gründen beschleunigte das Auto, rammte einen geparkten Wagen und durchbrach eine Begrenzungsmauer des Parkhauses am Waffenplatz. "Das Auto stürzte dann vier Stockwerke in die Tiefe und landete mit dem Dach auf der Straße", sagte ein Polizeisprecher. Ersthelfer versuchten, die Frau aus dem Auto zu befreien - sie starb aber noch an der Unfallstelle.

Frau auf der Straße offenbar knapp von Wagen verfehlt

Durch den Sturz und herabfallende Trümmerteile wurden noch weitere, auf der Straße geparkte Autos beschädigt. "Wir können von ganz großem Glück sprechen, dass keine weiteren Personen verletzt wurden", sagte der Sprecher. Allerdings hätten sich einige Menschen im Nahbereich aufgehalten und mussten den Unfall auch mit ansehen. Laut Angaben einer Feuerwehrsprecherin wurde eine Passantin auf der Straße knapp von dem herabstürzenden Wagen verfehlt.

Unfall in Parkhaus: Polizei ermittelt zur Ursache

Die Einsatzstelle wurde weiträumig abgesperrt. Notfallseelsorger kümmerten sich vor Ort um Zeugen und Ersthelfer. Der Unfall sei "schockierend und belastend" für die Einsatzkräfte, so der Polizeisprecher. Ermittler versuchen nun die Unfallursache herauszufinden. Die Frau müsse mit dem Auto schon eine gewisse Geschwindigkeit gehabt haben, um die Mauer zu durchbrechen, sagte der Polizeisprecher. Der Mann der Toten soll kurz zuvor aus dem Auto ausgestiegen sein. Er hielt sich zum Unfallzeitpunkt noch in dem Parkhaus auf.

