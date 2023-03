Panne im Parkhaus: Auto durchbricht eine Wand Stand: 15.03.2023 14:30 Uhr Eine Autofahrerin hat in einem Parkhaus in Goslar mit ihrem Fahrzeug eine Innenwand durchbrochen. Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, wurde die 42 Jahre alte Frau bei dem Unfall leicht verletzt.

Sie verließ das Auto mit Unterstützung von Ersthelfern aus eigener Kraft. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Frau am Dienstag versucht, ein Parkticket zu ziehen, war dabei abgerutscht und mit dem Fuß aufs Gaspedal gekommen. Der Wagen durchbrach die Zufahrtschranke und fuhr mit Wucht gegen die Wand. Der Wagen blieb in der Mauer zwischen zwei Etagen stecken.

Feuerwehr musste Spezialgerät einsetzen

Die Feuerwehr Goslar rückte mit sieben Fahrzeugen und fast 30 Einsatzkräften an. Sie brauchte zwei Stunden, bis sie das Auto aus der Wand gezogen hatte. Weil es sich um ein Hybrid-Auto mit Elektromotor handelte, musste die Retter ein Spezialgerät einsetzen, teilte die Feuerwehr mit. Am Wagen entstand ein Totalschaden im fünfstelligen Bereich. Mauerstücke beschädigten zudem zwei weitere Fahrzeuge in der unteren Ebene. Die Statik des Gebäudes sei nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.

