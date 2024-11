Stand: 28.11.2024 14:42 Uhr Auto stößt mit Regionalbahn zusammen - ein Verletzter

An einem unbeschrankten Bahnübergang im Landkreis Wittmund ist am Samstagabend ein Auto mit einer Regionalbahn zusammengestoßen. Der Wagen wurde nach Angaben der Polizei in der Ortschaft Stedesdorf von der Nordwest-Bahn erfasst, nachdem die Fahrerin offenbar das Rotlicht übersehen hatte. Der Zugführer leitete eine Notbremsung ein, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Nach Angaben der Polizei blieb die 30-jährige Fahrerin unverletzt, ihr Beifahrer wurde leicht verletzt. Die Bahnstrecke war für kurze Zeit gesperrt und konnte noch am Abend wieder freigegeben werden.

VIDEO: Unbeschrankter Bahnübergang: Regionalbahn prallt in Pkw (1 Min)

