Stand: 23.05.2024 08:47 Uhr Auto prallt gegen Baum: Schwangere und Kleinkind schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitten haben eine schwangere Frau und ihr dreijähriger Sohn bei einem Unfall am Mittwochnachmittag im Landkreis Verden. Die 35-Jährige war auf einer Straße zwischen Thedinghausen und Riede von der Fahrbahn abgekommen, so eine Polizeisprecherin. Ein anderes Auto war demnach nicht beteiligt. Beim Gegenlenken schleuderte das Auto gegen einen Baum und rutschte in einen Graben. Die schwangere Frau am Steuer und ihr Sohn auf der Rückbank wurden dabei schwer verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. Da am Unfallort auch geringe Mengen Treibstoff ausgetreten waren, wurde die untere Wasserbehörde verständigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 14.000 Euro.

