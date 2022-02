Auszeit statt Karneval: Urlauber an der Nordsee erwartet Stand: 26.02.2022 12:43 Uhr Die Ostfriesischen Inseln haben für dieses Wochenende ein erhöhtes Anreiseaufkommen registriert. Offenbar wollen Urlauber so Karnevalsfeiern entgehen. Manche Regionen an der Küste werben sogar damit.

"Wem lautes Karnevals-Treiben ein Graus ist, der ist bei uns goldrichtig", teilte Armin Korok, Tourismusdirektor in Norddeich (Landkreis Aurich), mit. Die Touristiker dort bieten Karnevalsmuffeln ein eigenes Programm an. In diesem Jahr steht es unter dem Motto "Traditionen, Leben und starke Menschen hinterm Deich." Mit typisch ostfriesischen und maritimen Aktivitäten soll Entschleunigung geboten werden.

Viele Urlauber aus NRW zieht es auf die Inseln

Auf den Ostfriesischen Insel gibt es zwar keine besonderen Angebote für Karnevalsmuffel. Allerdings spielt die Narrenzeit auch dort eine Rolle. Vor allem Reisende aus Nordrhein-Westfalen nutzten die Karnevalstage für einen Ausflug auf die Inseln, sagte Marc Klinke, Marketingleiter bei der Ostfriesische Inseln GmbH.

Viele Feiern abgesagt

Der Karnevals-Trubel hält sich diesmal allerdings selbst in den Hochburgen in Grenzen. Wegen der Corona-Pandemie waren viele klassische Karnevals-Umzüge wie etwa zu Rosenmontag in Köln bereits abgesagt worden. Unter dem Eindruck des russischen Angriffs auf die Ukraine wurden zuletzt weitere Feste abgesagt. Auch in Niedersachsen fallen viele Karnevalsfeiern aus - oder werden digital abgehalten.

