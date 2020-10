Ausgebüxtes Känguru "Blitz" bei Verkehrsunfall gestorben Stand: 13.10.2020 09:12 Uhr Das von einem Hof bei Brake ausgebüxte Känguru "Blitz" ist tot. Ein Auto erfasste es bei Delmenhorst. Sein ebenfalls entlaufener Artgenosse "Hoppel" wurde wohlbehalten wieder eingefangen.

Der Unfall ereignete sich am Montagabend. Känguru "Blitz" lief nach Angaben der Polizei unvermittelt auf die Fahrbahn, als gerade ein Auto kam. Die 27-jährige Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. An dem Auto entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Das Känguru war mit seinem Artgenossen "Hoppel" in der Nacht zu Sonntag von dem Hof in Sandfeld bei Brake (Landkreis Wesermarsch) ausgebüxt. "Hoppel" konnte mithilfe seines Besitzers eingefangen werden und ist mittlerweile wieder wohlbehalten zu Hause.

"Blitz" liebte die Freiheit

Die Polizei hatte zunächst weiterhin intensiv nach "Blitz" gesucht. Die Maltesergruppe Ganderkesee unterstützte die Suche mit einer Drohne. Über Social-Media-Kanäle halfen auch die Braker, wie Besitzer Jendrik Holthusen sagte. Bereits ein paar Wochen zuvor war das Bennett-Wallaby schon einmal ausgebüxt - und wurde schließlich im Garten der Nachbarn gefunden. Dieses Mal hüpfte es gleich mehrere Kilometer weit weg. Jetzt ist das freiheitsliebende Känguru tot.

