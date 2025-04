Stand: 14.04.2025 13:16 Uhr Ausflug nach Helgoland: Fähre ab Bremerhaven wieder in Betrieb

Seit Freitag fährt zwischen Bremerhaven und Helgoland wieder das Passagierschiff "Fair Lady". Nach sechs Jahren Pause habe sie wieder den Betrieb aufgenommen und lege regelmäßig an der Seebäderkaje in Bremerhaven ab, teilt die Tourismusgesellschaft Erlebnis Bremerhaven mit. Bis Ende September soll die Fähre nun jeden Freitag, Samstag und Sonntag zu Deutschlands einziger Hochseeinsel fahren. Sollte die Saison gut verlaufen, will die Reederei Cassen Eilts bis Ende Oktober Fahrten anbieten. Eine Fahrt dauert demnach 180 Minuten, das Schiff habe Platz für bis zu 799 Passagiere. Zuletzt fuhr die "Fair Lady" 2019. Wegen der Corona-Pandemie und Personalmangels musste ihr Betrieb eingestellt werden. Stattdessen wurde die Verbindung zum Teil an Wochentagen von einem Katamaran bedient. Mit dem neuen Fahrplan erhofft sich die Reederei, dass sie an frühere Zeiten anknüpft und bis zu 60.000 Passagiere jährlich transportieren werde.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt