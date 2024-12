Stand: 06.12.2024 12:34 Uhr Aus Psychiatrie entkommene Männer in Frankreich festgenommen

Die Polizei hat die beiden aus der Psychiatrie in Bremen ausgebrochenen Männer gefasst. Französische Einsatzkräfte hätten die zwei Männer am Freitagmorgen am Bahnhof der französischen Stadt Lille festgenommen, teilte die Polizei Bremen mit. Die 24 und 28 Jahre alten Männer sollen jetzt nach Deutschland gebracht werden. Sie waren am Dienstag aus der Forensischen Psychiatrie des Klinikums Bremen-Ost entkommen. Die Polizei hatte öffentlich mit Fotos nach den Männern gesucht. Die Gesuchten saßen den Angaben zufolge im Maßregelvollzug. Sie seien beide "äußerst gewaltbereit und psychisch krank", sagte eine Polizeisprecherin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.12.2024 | 07:30 Uhr