Stand: 12.01.2022 14:30 Uhr Angriff mit Schusswaffe: 31-Jähriger verletzt Ehefrau

Bei einer Auseinandersetzung in Delmenhorst ist eine 25-Jährige am Dienstagabend leicht verletzt worden. Die Polizei ermittelt gegen den von der Frau getrennt lebenden Ehemann wegen versuchter Tötung. "Ein entsprechendes Verfahren ist eingeleitet", sagte eine Sprecherin NDR Niedersachsen am Mittwochnachmittag. Der Verdächtige soll nach Angaben der Beamten mit einer Schusswaffe auf die Frau geschossen und außerdem auf sie eingeschlagen haben. Zuvor habe er sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung der Frau verschafft. Nach dem Angriff floh der Mann zwar, doch kurz darauf konnte die Polizei ihn in der Nähe vorläufig festnehmen. Die Frau wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 12.01.2022 | 13:30 Uhr