Stand: 28.03.2025 13:57 Uhr Alle wollen ihn: Wo soll der Leuchtturm "Roter Sand" stehen?

Der Leuchtturm "Roter Sand" soll aus Sicherheitsgründen abgerissen und auf dem Festland wieder aufgebaut werden. Aber wo soll er stehen? In Hooksiel (Landkreis Friesland), sagt der Bürgermeister der Gemeinde Wangerland Mario Szlezak (SPD). Mit diesem Standort habe sich die Gemeinde als erstes beworben. Und der Leuchtturm würde hier auch gut hinpassen, denn die Strände im Wangerland würden derzeit unter dem Ausblick auf die Industrie leiden, so Szlezak.

Drei Orte haben sich als Standort beworben

Aber auch Wilhelmshaven hat eine Bewerbung eingereicht. Das findet Szlezak unglücklich, die Stadt will aber dabei bleiben, so eine Sprecherin aus Wilhelmshaven. Man gönne aber auch dem Wangerland den Zuschlag im Sinne eines touristischen Aushängeschildes. Neben Wilhelmshaven und dem Wangerland ist auch die Gemeinde Butjadingen mit dem Standort Fedderwardersiel (Landkreis Wesermarsch) ein Kandidat für den Leuchtturm. Der Turm muss seinen aktuellen Platz in der Deutschen Bucht bald verlassen und umziehen - zu einem der drei Orte an der Küste.

