Stand: 03.05.2021 07:22 Uhr Affen türmen aus Gehege eines Tierparks in Friesoythe

In Friesoythe sind am Sonntag kurzzeitig zwei Affen aus dem Gehege eines Tierparks entkommen. Laut Polizei hat vermutlich der Stromzaun des Tier- und Freizeitparks Thüle in Friesoythe nicht funktioniert. Die von einem Augenzeugen gegen 18.30 Uhr alarmierte Polizei entdeckte die beiden Affen später auf einem Hausdach. Vorsorglich wurde die umliegende Gegend gesperrt. Die Flucht endete ohne Gewalteinwirkung: Nach zwei Stunden kehrten die Tiere von allein in ihr Gehege zurück. "Nachdem sich keine Menschen mehr im Umfeld der Affen befanden, trieb der Hunger sie wieder zurück in ihr Gehege", teilte die Polizei mit.

