Ärger um Emder Brücke: Kommen Schiffe zum Weihnachtsmarkt? Stand: 02.11.2021 19:14 Uhr Die defekte Eisenbahnklappbrücke über den alten Binnenhafen in Emden wird dieses Jahr nur noch einmal geöffnet. Das sorgt für Ärger - und hat Folgen für den Weihnachtsmarkt.

Am 28. November soll die Brücke für drei Stunden öffnen und dann wohl bis April dicht bleiben. Eine gute Nachricht für viele Freizeitkapitäne, die mit ihren Booten in Emden festsitzen, obwohl sie schon im Winterlager sein sollten. Auf der anderen Seite müssen viele Boote des Yachtclubs die Brücke passieren, um in den Binnenhafen zu gelangen. "Es gibt ständig Probleme. Erst jahrelang mit der Nesserlander Schleuse und jetzt schon so lange mit der Eisenbahnbrücke. Der Ruf hat schon extrem gelitten", sagt Hafenmeister Günther Laurenawitz.

Kommen Schiffe zum Weihnachtsmarkt?

Schwer könnte es auch für den Emder Weihnachtsmarkt werden, schließlich lebt der von den Traditionsschiffen, die zu Besuch kommen. Sie liegen dann erleuchtet im Hafen und können besichtigt werden. Ob zum Beispiel so spektakuläre Schiffe wie der Großsegler "Oban" das dreistündige Zeitfenster Ende November nutzen und dann bis April bleiben können oder ob das überhaupt so gewollt ist, kann der Hafenmeister nicht sagen. Von der Werbegemeinschaft Schaufenster Emden heißt es: "Im Zweifelsfall haben wir dann nur unsere eigenen Schiffe für den Weihnachtsmarkt."

