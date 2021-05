Stand: 04.05.2021 11:08 Uhr Achim bietet Rund-um-die-Uhr-Service für Personalausweis

Als erste Kommune im Landkreis Verden und als eine der ersten in ganz Deutschland bietet die Stadt Achim ihren Bürgern einen zusätzlichen Service an: Sie können ihre neuen Personalausweise und Reisepässe nun rund um die Uhr aus einem speziellen Terminal beim Rathaus abholen - mit einem Zahlencode und ihrem Fingerabdruck. Das teilte die Stadt mit. Ähnliche Terminals soll es im Nordwesten demnächst auch in Delmenhorst und Ganderkesee geben. In Achim hatten hauseigene IT-Techniker den Terminal selbst programmiert. Die anderen Orte warten dafür noch auf externe Dienstleister.

