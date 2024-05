Stand: 23.05.2024 11:45 Uhr 99-jähriger Holocaust-Überlebender bei Grundsteinlegung in Weener

Die ostfriesische Stadt Weener hat am Mittwoch die Grundsteinlegung für eine neue Bücherei und die Begegnungsstätte für jüdische Geschichte mit einen besonderen Gast gefeiert. Der 99-jährige Holocaust-Überlebende Albrecht Weinberg war zu dem Festakt auf die Baustelle in der Westerstraße gekommen. Weinberg ist einer der letzten Holocaust-Überlebenden. Er war in seiner Kindheit oft zu Gast in Weener und besuchte auch die Synagoge der Stadt, die in der Westerstraße stand. Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge in Weener niedergebrannt. Jüdische Einwohner wurden verhaftet, ihre Wohnungen verwüstet und die Wertsachen geraubt. Weinberg legte eine Zeitkapsel in den Rohbau der neuen Bücherei. Unterstützt wurde er dabei von seiner Lebensgefährtin Gerda Dänekas und Weeners Bürgermeister Heiko Abbas.

Schlagwörter zu diesem Artikel NS-Zeit