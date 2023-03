Stand: 20.03.2023 07:20 Uhr 64-Jährige verletzt Tochter beim Einparken lebensgefährlich

In Bad Bederkesa im Landkreis Cuxhaven ist eine 36-jährige Frau am Sonntag bei einem Einparkmanöver lebensgefährlich verletzt worden. Der Polizei zufolge hatte die 64-jährige Mutter der Frau mit ihrem Wagen rückwärts vor einer Hauswand einparken wollen. Ihre 36-jährige Tochter wollte ihr beim Rangieren helfen. Plötzlich setzte das Auto derart ruckartig nach hinten, dass die 36-jährige Frau nicht mehr ausweichen konnte - und zwischen Auto und Hauswand eingeklemmt wurde. Sie kam in ein Krankenhaus, Lebensgefahr bestehe mittlerweile nicht mehr.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 20.03.2023 | 06:30 Uhr