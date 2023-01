Stand: 28.01.2023 14:38 Uhr 47-Jähriger springt aus Taxi und schlägt Frau mit Hundeleine

Am Samstagvormittag hat ein 47-Jähriger eine 53-Jährige angegriffen und mit einer Hundeleine geschlagen. Die Frau ging gerade mit ihrem Hund spazieren, als ein Mann aus einem Taxi ausstieg und auf sie zuging. Er pöbelte sie an und schlug auf sie ein -unter anderem mit einer Hundeleine, die er ihr zuvor wegnahm. Der Taxifahrer eilte der Frau zur Hilfe. Der 47-Jährige befand sich während der Tat unter Alkohol- und Drogeneinfluss und wurde in die geschlossene Abteilung eines Krankenhauses eingewiesen. Gegen ihn läuft jetzt ein Strafverfahren. Die 53-Jährige trug von dem Angriff Prellungen und Schürfwunden davon.

