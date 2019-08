Stand: 10.08.2019 09:17 Uhr

M'era Luna: Line-up, Livestreams und alle Infos

Die schwarze Szene bittet an diesem Wochenende auf dem M'era Luna Festival erneut zum Tanz. Tausende Fans von Gothic-, Wave- und EBM-Musik werden auf dem Flugplatz Drispenstedt in Hildesheim erwartet. Rund 40 Bands aus dem In- und Ausland stehen auf dem Programm. Die Headliner sind in diesem Jahr VNV Nation, Within Temptation, ASP und Fields Of The Nephilim.