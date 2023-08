Within Temptation beim M'era Luna Festival 2023 Stand: 10.08.2023 09:40 Uhr Am 12. und 13. August findet das M’era Luna Festival in Hildesheim statt. NDR.de überträgt zahlreiche Acts von der Hauptbühne im Videostream. Die Auftritte gibt es im Anschluss auch als Video-on-Demand.

Seit ihrer Gründung 1996 haben Within Temptation längst Ikonen-Status. Anfangs spielt die niederländische Gruppe um Sängerin Sharon den Adel und Gitarrist Robert Westerholt Gothic-Metal, entwickelt sich dann weiter in Richtung Symphonic-Metal. im Februar 2019 landet ihr Album "Resist" kurz nach Erscheinen auf Platz eins der deutschen Albumcharts. Über drei Millionen verkaufte Tonträger machen Within Temptation zu einer der erfolgreichsten niederländischen Bands.

Weitere Informationen M'era Luna 2023: NDR Kultur streamt live vom Festival Gothic-Fans feiern das Festival in Hildesheim-Drispenstedt. NDR.de überträgt heute ab 17.20 Uhr zahlreiche Acts im Videostream. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Hallo Niedersachsen | 12.08.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Musikfestivals