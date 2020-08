Stand: 06.08.2020 09:33 Uhr - Hallo Niedersachsen

Düsteres mit Mono Inc. beim M'era Luna

Mono Inc. treten beim M'era Luna virtuell 2020 auf. Das Festival in Hildesheim wurde Corona-bedingt abgesagt. Auf ndr.de/meraluna laufen dafür am 8. August elf Stunden lang die besten Konzerte des Jahres 2019.

In dunklen Kostümen und mit ordentlich Make-up standen Mono Inc. in Hildesheim auf der Bühne des M'era Luna Festivals. Die Gruppe gründete sich im Jahr 2000 in Hamburg und überzeugt bis heute mit ihrem düsteren Alternative Rock. Elf Studioalben haben Mono Inc. bisher aufgenommen - zuerst sangen sie nur auf Englisch, auf den letzten Alben aber vermehrt auch auf Deutsch. Als ihr Sänger Miky Mono die Band verließ, machten sie aus der Not eine Tugend und Drummer Martin Engler wurde neue Hauptstimme und gleichzeitig Textdichter der Songs. Mono Inc. touren mit Unheilig und Subway To Sally, die sie beim M'era Luna 2019 wiedergetroffen haben.

Mono Inc. beim M'era Luna Festival Gründung 2000 Genre Alternative Rock Gesang Martin Engler Gitarre, Gesang Carl Fornia Bass, Gesang Manuel Antoni Schlagzeug Katha Mia

