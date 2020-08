Stand: 06.08.2020 13:26 Uhr - Hallo Niedersachsen

Lacrimosa zwischen Gothic und Klassik im Hildesheim

Lacrimosa treten beim M'era Luna virtuell 2020 auf. Das Festival in Hildesheim wurde Corona-bedingt abgesagt. Auf ndr.de/meraluna laufen dafür am 8. August elf Stunden lang die besten Konzerte des Jahres 2019.

Hinter Lacrimosa steckt der in der Schweiz lebende Frankfurter Tilo Wolff. 1990 gründete er Lacrimosa als Ein-Mann-Projekt, veröffentlichte erste Alben, ging auf Tour. Dort lernte er die Finnin Anne Nurmi kennen, Sängerin seiner Vorgruppe Two Witches. Seit 1994 ist auch sie festes Mitglied von Lacrimosa. Das Duo wurde in den 90er-Jahren durch ihre Songs zwischen Gothic, Metal und Klassik erfolgreich. Nach einer Tour 2001 nahm sich Wolff allerdings eine Auszeit, nur um im Januar 2003 wieder mit einem Album zurückzukommen. 2006 begann das Duo mit Auftritten im Ausland - und ist dort bis heute sehr gefragt. 2019 traten Lacrimosa etwa in Russland, China, Mexiko und Brasilien auf - und natürlich beim M'era Luna.

